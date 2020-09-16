Balkan ülkelerinden turistler alışveriş için Türkiye'yi tercih ediyor

Alışveriş için Türkiye'yi seçen Makedonya, Arnavutluk, Sırbistan ve Bulgaristan'dan gelen turistler, döviz kurlarındaki hareketliliğin de etkisiyle Venezia'da markaların yüzlerini güldürüyor.

Açık konsepti, özgün mimarisi ve yıl boyu sunduğu avantajlı fiyatlarla, İstanbul'da outlet alışverişin en çok tercih edilen adreslerinden olan Venezia Mega Outlet, eylül ayında Makedonya, Arnavutluk, Sırbıstan ve Bulgaristan'dan gelen misafirlerini ağırlamaya başladı. Balkan turistler, alışverişte tercihlerini daha çok spor giyim ve kadın giyimden yana kullanıyor.

Pandemi öncesinde, Venezia Mega Outlet olarak yabancı turistler için İstanbul'da görülmesi gereken yerler arasına dahil olduklarını aktaran Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, şöyle konuştu: “Bildiğiniz gibi AVM'ler pandemi sürecinin başında bir süre kapalı kaldı. 11 Mayıs'ta, COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında en üst düzeyde tedbirlerle faaliyete başladık. Bir süre uluslararası dolaşımın kısıtlı olmasından dolayı, sadece yerli ziyaretçilerimize hizmet verdik. Özellikle ağustosun ikinci yarısı ve eylül ayıyla birlikte, yabancı turistleri günden güne artan bir ivmeyle ağırlamaya başladık. AVM'mize son dönemde ağırlıklı olarak Makedonya, Arnavutluk, Sırbistan ve Bulgaristan'dan turistler geliyor. Biz kendimizi sadece outlet olarak değil, literatüre yeni kattığımız bir tabirle ‘Mega Outlet' olarak tanımlıyoruz. Hem metrekare olarak hem marka karması olarak hem de kurumsal markalarımızın büyüklüğü sebebiyle ‘mega' tabirinin altını doldurduğumuzu düşünüyoruz. Alışveriş odaklı gelen ziyaretçilerimizin, aradıkları her şeyi indirimli fiyatlarla bulabilmeleri ve memnun olmaları en büyük önceliğimiz. Bizim için çalışanlarımızın memnuniyeti, ziyaretçilerimizin memnuniyeti ve bunların bileşkesi olarak yatırımcıların memnuniyeti vazgeçilmez bir döngü. Mutlu çalışanlarla verdiğimiz hizmet, ziyaretçilerimizi de mutlu ediyor. Bu kapsamda dünyanın en büyük seyahat tavsiye platformu olan Tripadvisor, bu yıl ‘Gezilecek Yerler' kategorisinde ‘Travellers Choice 2020' rozetini bize layık gördü. Ağırladığımız turist ziyaretçilerimizin memnuniyetleriyle kazandığımız bu rozet sayesinde, günden güne daha da fazla turist ağırlamaya devam ediyoruz. Turizme ve perakende sektörüne sağladığımız katkı bizi ayrıca memnun ediyor” dedi.