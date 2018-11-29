“Balkanlar'ın Çınarı” İlhami Emin'in yaşamı Maltepe'de izleyiciyle buluştu

Maltepe Belediyesi, Balkanlar'da ve Makedonya'da sanatı ve eserleriyle “Balkan Çınarı” ve “Gül Şairi” olarak anılan, Makedonyalı Türk şair-yazar İlhami Emin'in hayatını anlatan, “Gülçınar İlhami Emin” belgeselinin Türkiye'deki ilk gösterimine Maltepe ev sahipliği yaptı.

Maltepe Belediyesi'nin kasım ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında sinemaseverler ile Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde buluşan gösterime, belgeselin yönetmeni İsmet Arasan da katıldı. Belgeselin, çok önemli devrelere tanıklık etmiş İlhami Emin'in hikayesine ışık tuttuğunu ifade eden yönetmen Erasan, “Balkanlarla ilgili üçüncü yapımını gerçekleştirdim. O kültürle besleniyorum. Oradan geliyorum. Oranın hikayeleriyle büyüdüm. Evinin avlusunda, torunun dedesinden masallar dinlediği bir yaşamı terk ettik. Çekirdek ailede, sokaklara çıkmaya korkan, gri şehirlerde büyüyen gri çocukların hayatını yaşıyoruz. Bu belgeselde gerçek ve masal duygusu veren çok renkli ve etkileyici bir yaşamı anlatıyoruz. İlhami Emin gibi çınarlardan öğreneceğimiz çok şey var” dedi.

Balkan çınarının fısıltıları

Filmde, Makedonya-Üsküp'te yaşamına devam eden, 87 yaşındaki İlhami Emin'in, Balkanlar'daki Türkler ve Makedonya Yörükleri üzerine yazdığı kitapları, şiirleri, çocuk kitapları tanıtıldı. Yapımda, eski Yugoslavya Devlet Başkanı Josip Broz Tito'nun Türkçe tercümanlığını da yapan Emin'in, dört devlet düzenine tanık ömrü anlatıldı. “İlhami Emin tükenmez, insan tükenmez, Balkan tükenmez” denilen filmde, sanatçıyı her sabah kahvaltısında, evinin balkonunda ziyarete gelen, aynı arının sesi ile bambaşka şaşırtıcı öyküler, efsaneler, haberci rüyalar ve anılarla, Makedonya ve Kosova'nın şehir ve köylerine bir yolculuğa çıkıldı. Filmin özgün müziklerini Erdal Güney, görüntü yönetmenliğini Mustafa Kemal Korkmaz ve Taner Akçil, illüstrasyonunu Dinç Onur Aydın, yapım yönetmenliğini Meral Kurulay, teknik yönetmenliğini Ercan Ali üstlendi.