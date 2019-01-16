Balkanlılar Derneği'nden Başkan Altınok Öz'e ziyaret

Dr. Altınok Öz'ü ziyaret etti.

Kartal Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleşen ziyarette, Balkanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Olcay Özgön, misafirperverliğinden dolayı Başkan Altınok Öz'e teşekkür ederek, ilçede devam eden çalışmaları yakından takip ettiklerini söyledi. Başkan Altınok Öz ise ziyaretten dolayı yaşadığı memnuniyeti ifade etti ve hemşehri derneklerinin bir kent için kültür köprüsü görevi taşıdığını, Kartal Belediyesi olarak bu zenginliği korumak ve yaşatmak adına göreve geldikleri 2009 yılından bu yana desteklerinin devam ettiğini belirtti. Ziyaretin devamında, Başkan Altınok Öz, misafirlerine maketler üzerinde yer alan projelerini tanıttı, ardından kendilerini TAK (Tasarım Araştırma Katılım) Kartal ve Sosyal Medya ekibiyle tanıştırarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.