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Balkon korkuluklarına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Başakşehir’de özel sitenin zemin katındaki balkon korkuluklarına sıkışan köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.

Başakşehir'de özel sitenin zemin katındaki balkon korkuluklarına sıkışan köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.



Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi Hürriyet Bulvarı 1014. Sokak üzerinde bulunan özel sitenin zemin katındaki balkon korkuluklarına bir köpek sıkıştı. Saat 16:06 sıralarında köpeğin sesini duyanlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, titiz çalışması sonucu köpek bulunduğu yerden sağlıklı bir şekilde kurtarılarak, doğal yaşamına devam etmesi sağlandı.

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