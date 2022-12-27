Balkonuna ses sistemi kurdu, tüm sokağa gece gündüz müzik dinletti

Esenyurt'ta evinin balkonuna kurduğu ses sistemiyle gece ve gündüz saati ayırt etmeden yüksek sesle müzik çalan şahıs, mahalleliyi çileden çıkarttı. Şikayet üzerine gelen polis ekiplerinin güçlükle gözaltına aldığı şüphelinin o anları cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinin balkonuna ses sistemi kuran bir şahıs, gece gündüz yüksek seste müzik çaldı. Saatlerce çalan müzikten rahatsız olan sokak sakinleri şahsı polis ekiplerine şikayet etti. İhbar üzerine sokağa gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına almakta güçlük çekti. Ekipler tarafından yere yatırılıp sakinleştirilen şahıs, ters kelepçe takılarak karakola götürülmek üzere araca bindirildi. İfadesi alındıktan sonra evine dönen şüphelinin, ertesi sabah aynı şekilde balkonundan yüksek sesli müzik çalmaya devam ettiği belirtildi. Mahallelinin şikayeti üzerine polis ekipleri tekrar şahsın evine gitti. Bir kez daha gözaltına direnen şahıs, polis ekipleri tarafından bu sefer de taşınarak ekip aracına bindirildi. Şüphelinin kullandığı ses sisteminin ise sokak sakinleri ile şahıs arasında çıkan bir tartışma sırasında parçalandığı öğrenildi. Yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.

“Her gece son ses ile şarkıları açar”

Konu ile ilgili konuşan sokak sakini Poyraz İlhan, “Evet şahıs bu sokakta oturuyor ve çaldığı şarkıları duyuyoruz. Bazen ilahi dinletiyor bazen eski şarkılardan açıyor. Kullandığı ses sisteminin parçaları da burada çünkü dün kırılmıştı. Gece ya da gündüz hep aynı ve artık alıştık. Zihinsel problemleri olmasının ve alkol içmesinin etkisiyle gece şarkıları çalıyor. Bazen de saçma sapan şeyler söylüyor. Biz buna bir tepki göstermedik çünkü bunu artık normal karşılıyoruz. Bazen şarkı istediğimiz oluyor. ‘Tamam, çalarım' diyor. Her gece son ses ile şarkıları açar ya polis gelip zorla alıp götürür ya da kimse sesini çıkarmaz. Bazı insanlar bundan rahatsız olabiliyor ama hastalık yani yapacak bir şey yok. Biz memnunuz. En azından müzik dinliyoruz” dedi.