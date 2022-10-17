Futbol tutkunlarının merakla beklediği Ballon D'Or sahibini buluyor. Avrupa'nın en iyi futbolcusunun belli olacağı dev ödül töreni bugün saat 21.30'da Tivibu Spor 2'de sporseverlerle buluşuyor. Tören ayrıca platformun video paylaşım platformu kanalından da şifresiz yayınlanıyor.

Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, futbolseverlerin heyecanla beklediği Ballon D'Or ödül törenini ekranlara getiriyor. FIFA'nın düzenlediği Avrupa Yılın Futbolcusu Ödülü olarak bilinen organizasyonda bir önceki senenin en iyi futbolcusu seçiliyor. Avrupa'nın en iyi futbolcusu, dünyanın her yerinden antrenörler ve uluslararası takım kaptanlarının yanı sıra gazetecilerin kullandığı oylarla belirleniyor.

Ödülün sahibi kim olacak?

Dünyanın çeşitli liglerinden başarılı futbolcuların yer aldığı Ballon D'Or için açıklanan adaylar ve takımları şu şekilde:

Thibaut Courtois-Real Madrid

Rafael Leao - AC Milan

Christopher Nkunku - RB Leipzig

Mohamed Salah - Liverpool

Joshua Kimmich - Bayern Munich

Trent Alexander-Arnold - Liverpool

Bernardo Silva - Manchester City

Vinicius Junior - Real Madrid

Luis Diaz - Liverpool

Robert Lewandowski - Barcelona

Riyad Mahrez - Manchester City

Casemiro - Real Madrid

Son Heung-min - Tottenham

Fabinho - Liverpool

Karim Benzema - Real Madrid

Mike Maignan - AC Milan

Harry Kane - Tottenham

Darwin Nunez - Liverpool

Phil Foden - Manchester City

Sadio Mane - Bayern Munich

Sebastien Haller - Borussia Dortmund

Luka Modric - Real Madrid

Antonio Rudiger - Real Madrid

Cristiano Ronaldo - Manchester United

Kevin De Bruyne - Manchester City

Dusan Vlahovic - Juventus

Virgil van Dijk - Liverpool

Joao Cancelo - Manchester City

Kylian Mbappe - Paris Saint-Germain

Erling Haaland - Manchester City