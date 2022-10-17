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Ballon D'Or sahibini buluyor

Futbol tutkunlarının merakla beklediği Ballon D’Or sahibini buluyor.

Futbol tutkunlarının merakla beklediği Ballon D'Or sahibini buluyor. Avrupa'nın en iyi futbolcusunun belli olacağı dev ödül töreni bugün saat 21.30'da Tivibu Spor 2'de sporseverlerle buluşuyor. Tören ayrıca platformun video paylaşım platformu kanalından da şifresiz yayınlanıyor.



Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, futbolseverlerin heyecanla beklediği Ballon D'Or ödül törenini ekranlara getiriyor. FIFA'nın düzenlediği Avrupa Yılın Futbolcusu Ödülü olarak bilinen organizasyonda bir önceki senenin en iyi futbolcusu seçiliyor. Avrupa'nın en iyi futbolcusu, dünyanın her yerinden antrenörler ve uluslararası takım kaptanlarının yanı sıra gazetecilerin kullandığı oylarla belirleniyor.



Ödülün sahibi kim olacak?


Dünyanın çeşitli liglerinden başarılı futbolcuların yer aldığı Ballon D'Or için açıklanan adaylar ve takımları şu şekilde:


Thibaut Courtois-Real Madrid


Rafael Leao - AC Milan


Christopher Nkunku - RB Leipzig


Mohamed Salah - Liverpool


Joshua Kimmich - Bayern Munich


Trent Alexander-Arnold - Liverpool


Bernardo Silva - Manchester City


Vinicius Junior - Real Madrid


Luis Diaz - Liverpool


Robert Lewandowski - Barcelona


Riyad Mahrez - Manchester City


Casemiro - Real Madrid


Son Heung-min - Tottenham


Fabinho - Liverpool


Karim Benzema - Real Madrid


Mike Maignan - AC Milan


Harry Kane - Tottenham


Darwin Nunez - Liverpool


Phil Foden - Manchester City


Sadio Mane - Bayern Munich


Sebastien Haller - Borussia Dortmund


Luka Modric - Real Madrid


Antonio Rudiger - Real Madrid


Cristiano Ronaldo - Manchester United


Kevin De Bruyne - Manchester City


Dusan Vlahovic - Juventus


Virgil van Dijk - Liverpool


Joao Cancelo - Manchester City


Kylian Mbappe - Paris Saint-Germain


Erling Haaland - Manchester City

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