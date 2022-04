Türkiye'nin öncü ve inovatif yatak üreticilerinden Bambi Yatak, 600. mağazasını Modoko'da açtı. Yıl sonu mağaza hedefini 700, 2023 hedefini 800 olarak revize eden şirket, 2023 yılında yurt dışındaki mağaza sayısını da 300'e ulaştırmayı amaçlıyor.

2021 yılında yüzde 40 büyüyen Bambi Yatak, Türkiye'deki mağaza yatırım atağına devam ediyor. Yılın ilk çeyreğinde 600. mağazasını MODOKO'da açan şirket, yurt içi ve yurt dışı mağaza yatırımlarını hızlandırmayı planlıyor. 2022 yılında yüzde 40 büyüme hedefleyen ve bu büyüme hedefi doğrultusunda yeni ürün ve mağaza yatırımlarına odaklanan şirket, Türkiye'de özellikle İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki mağaza yatırımlarını artıracak. 2022'yi 700 mağaza ile kapatmayı öngören şirket, 2023'te yurt içi mağaza sayısını 800'e, yurt dışı mağaza sayısını da 300'e ulaştırmayı amaçlıyor.

“Gelecek hedeflerimiz adına da ayrı bir dönüm noktası oldu”

Yeni mağaza yatırımı hakkında açıklamalarda bulunan Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen, “2021 yılını yüzde 40 büyüme ile kapattık ve 600. mağazamızın temellerini 2021 yılında yakaladığımız başarıyla attık. İnsan kaynağımızı 420'den bine taşıdık. Türkiye genelinde 10 adet bölge deposu açtık. Ar-Ge ve Ür-Ge yatırımlarımıza devam ettik. Hikayesi olan birçok yeni ürünü sektöre kazandırdık. 600. mağazamız, 2022 yıl sonu ve 2023'ün yanı sıra gelecek hedeflerimiz adına da ayrı bir dönüm noktası oldu. Mağazamız, yakaladığımız ivmeyi koruma adına bizi yeni hedeflere yöneltti. Biz de bu doğrultuda 2022 ve 2023 hedeflerimizi yeniden belirledik. 2022 yıl sonu yurt içi mağaza hedefimizi 700, 2023 yılı hedefimizi de 800 olacak şekilde revize ettik. 600. mağazamız sadece yurt içi değil yurt dışı yapılanmamız adına da önemli bir kilometre taşı olacak. Bugün dünyanın 20 noktasında 200 mağazamız ile hizmet veriyoruz. Ülkemizde bulunan mağazalarımızdan aldığımız gücü ve bilgi birikimini yurt dışındaki mağaza yapılanmamızı güçlendirmek için kullanacağız ve 2023 yılında yurt dışındaki mağaza sayımızı 300'e taşıyacağız” dedi.

“Sektörde mağazalaşma anlamında da rekabeti tetikliyoruz”

Gökmen sözlerini şöyle tamamladı, “Ulaştığımız mağaza sayısı bizim için bir rakamdan çok öte anlamlar taşıyor. Türkiye'nin 81 ilindeki ve yurt dışındaki mağazalarımız ile insanlara kaliteli ve hikayesi olan ürünlere ulaşma ve bu ürünleri seçme imkanı veriyoruz. Ülkemizin istihdamına katkıda bulunuyoruz. Bugün fabrikamız ve mağazalarımızla birlikte yaklaşık 3 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Aynı şekilde, ülkemizin en önemli döviz girdi kalemi olan ihracata katkıda bulunuyoruz. Bambi olarak bugün üretimde ve ihracata sektörümüzde ilk üç arasında yer alıyoruz. Üretimimizin yüzde 15'ini ihraç ediyor, yüzde 85'ini iç pazarda satıyoruz. Yatırımlarımız, Ar-Ge, Ür-Ge, sektördeki deneyimimiz ve ulaştığımız nokta sayısıyla da ayrıca sektörde mağazalaşma anlamında da rekabeti tetikliyoruz. Bu da yine sektörü hem ürün hem kullanıcı deneyimi açısından ileri taşıyor. 2022'de özellikle İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerine odaklanarak bu bölgelerde kullanıcılara farklı bir deneyim sunacağız”

Oluşturacağı istihdamla da bölgesinde öne çıkıyor

Modoko'da, Hülya Avşar'ın katılımıyla açılan 600. mağaza insan ve araç trafiğinin en yoğun olduğu noktada yer alırken kendine özgü konseptiyle de bölgedeki diğer mağazalardan kolayca ayrışıyor. Onlarca ürünün sergileneceği mağaza yaratacağı istihdamla da bölgesinde öne çıkıyor.

“Benim için yatak çok farklı bir olay bunu Bambi ile anladım”

600. Bambi mağazası açılışına katılan Hülya Avşar, “Ürün her geçen gün kendini geliştiriyor. Bambi'nin benim en çok hoşuma giden olayı bu. Bu sebepten dolayı örtüştüğümüzü düşünüyorum aslında. Her defasında insanlara nasıl faydalı olabiliriz diyerek ve işin sağlık kısmına da girerek gelişiyorlar. Yatak çok önemli bir şey, iyi bir yatakta yatıyorsan işinde de başarılı oluyorsun, dışarıya karşı da pozitif oluyorsun, her şey çok farklı oluyor. Benim için yatak çok farklı bir olay bunu Bambi ile anladım. Ben, Bambi kullanıyorum ve vazgeçemiyorum. Vazgeçmek istediğim zaman farklı bir ürün kullanıyorum ama dönüp dolaşıp Bambi'ye geliyorum” dedi.