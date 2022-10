Türkiye'nin uzay yarışına başlangıcını sinemaya taşıyan TRT ortak yapımı “Bandırma Füze Kulübü” filminin galası gerçekleştirildi. Gala öncesi filmin yönetmeni Ömer Faruk Sorak ve başrol oyuncuları, Deniz Can Aktaş, Atay Yıldız ve çocuk oyuncular Kayra Orta, Mustafa Konak duygu ve düşüncelerini paylaştı.

TRT Sinema işbirliğiyle 21 Ekim'de vizyona girecek “Bandırma Füze Kulübü” filminin galası yapıldı. Galaya, filmin oyuncuları ve çok sayıda davetli katıldı. TRT Sinema işbirliğiyle, CGV Mars Dağıtım aracılığıyla tüm Türkiye'de izleyiciyle buluşacak. Usta yönetmen Ömer Faruk Sorak'ın çektiği filmin senaryosunu Mert Dikmen, Ayberk Olgay, Mustafa Uslu kaleme aldı. Filmin müzik direktörlüğünü ise Yıldıray Gürgen yaptı.

Bandırma Füze Kulübü'nde, Alina Boz ve Deniz Can Aktaş'la birlikte Atay Yıldız, Erkan Kolçak Köstendil, Aslı Bekiroğlu, Görkem Sevindik, Öykü Gürman, Tolga Canbeyli, Gökhan Yıkılkan, Bahtiyar Engin, Ahmet Saraçoğlu ve Altan Erkekli gibi birbirinden değerli oyuncular rol alıyor.

“Umarım genç arkadaşlara ilham veren ve bizde yaparız bizde inandığımız yolda gideriz diyecekleri bir özgüveni verir”

Gala gösterimi öncesi konuşan yönetmen Ömer Faruk Sorak, “Aslında dünyanın her yerinde konusu gerçek hikayeden esinlenilmiş ya da gerçi hikayeden alınmış sinema eserlerinin hepsi çok ilgi görüyor. Bizim ülkemizde de ben eminim benzeri ilgiyi ve alakayı görecek bu projede de çünkü zaten kendi başına 1940-1950'lili bir grup lise öğrencisinin bu füze sevdası. Aslında bizim o günde bugüne teknoloji alanında birçok kez denenmiş ama bir şekilde önü tıkanmış gençlerinde ilk örneği bir proje olduğu için çok değerli olacak zannediyorum. Umarım seyirciyle buluştuğunda özellikle genç arkadaşlara ilham veren ve bizde yaparız bizde inandığımız yolda gideriz diyecekleri bir özgüveni verir. Bu film onlara da ben böyle bir filmin içinde bulunduğum için çalıştığım için filmografimde böyle bir filmin var olduğu için çok mutlu hissediyorum. Ben zaten oyunculuk performansı oyunculuk gücü çok yüksek oyuncularla çalışmayı her zaman tercih ediyorum. Popüler oyuncular ya da sansasyonel oyuncular ya da sansasyonel isimlerle çalışmak yerine gerçekten üstlendiği rolü hakkıyla yerine geçirecek oyuncularla çalışmayı hep önemsedim geçmişten günümüze. Burada da öyle oldu. Gerçekten oyuncu arkadaşlarımın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her biri o dönemin gerçekliğini yansıtma konusunda ellerinden gelenin en iyisini yaptı” dedi.

“Kendi topraklarımızdan çıkan hala benim inanamadığım ciddi bir noktaya varan bir hikâye”

Kendi evlatlarımızın NASA'ya uzanan başarı hikayesini anlatmaktan gurur duyduğunu belirten oyuncu Deniz Can Aktaş, “Film genel olarak anlatacak olursam Bandırma'da 2 liseli gencin başarı hikayesini anlatıyor. Gerçek hayat hikayelerinden esinlenilmiş bir hikaye ve ilk başta ben okuduğum da çok şaşırdım ve eminim ki izleyenlerinde çok şaşıracağı kendi topraklarımızdan çıkan hala benim inanamadığım ciddi bir noktaya varan bir hikâye. Benim karakterimin adı Umut Göktepe. Umut ve onun çok yakın arkadaşı Hasan ikisi birlikte 1950'lelerde bir radyo haberinde etkilenip Umut'un babasına verdiği sözden etkilenip bir füze yapma girişimine başlıyorlar ve bu girişim bir süre sonra orada bulunan insanlarında köy halkının da kasaba halkının da desteği ile NASA'da finallenen büyük bir destansı hikâyeye dönüşüyor. Ben çok heyecanlıyım. Öncelikle gerçek hikâyelerden esinlenilmiş olması ve bunun dışında kendi evlatlarımızın NASA'ya uzanan başarı hikayesini anlatmaktan gurur duyuyorum. Öncelikle senaryoyu okudum tabi ki ve okuduğumda gerçekten böyle bir şey var mıymış dedim ve şaşırdım. Ondan sonra araştırmaya başladım. Araştırdığımda o gençlerin fotoğraflarını, plaketlerini çalışma sırasında ki o azimlerini o fotoğraflara da yansımıştı. Heyecanlarını gördüm ve senaryoyu da okuduğum da öncelikle çok duygulandım. Çok gururlandım ve hemen okunduktan sonra işe koyulduk” dedi.

“İlk okuduğumda da çok duygulanmıştım, gözlerim dolmuştu”

Filmde Umut'un arkadaşı Hasan'ı canlandıran Atay Yıldız, “Çok mutluyum. Çok güzel bir filmle vizyona giriyoruz 21 Ekim yarın Cuma günü. Çok heyecanlıyız. Güzel bir iş çıktığına inanıyorum canı gönülden. Gerçek yaşanmış başarı öyküsü bir grup gencin Bandırma Füze Kulübünü kurduktan sonra kız arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle beraber aslında bir nevi Hasan ile Umut'un yolculuğuna dönüşen kısmını izleyeceğiz beyaz perdede. Güzel duygular içerisindeyim. İlk filmim. Önemli bir rol üstlendim. Üstesinden geldiğime inanıyorum. Hasan karakterini canlandırıyorum ben. Hasan mahallenin delikanlı çocuğu. Umut'un en yakın arkadaşı Zehra'nın sevgilisi. Kardeşiyle güzel ilişkileri olan işte sevgilisiyle arkadaşlarıyla çok güzel anlaşan efendi bir yandan da hırslı bir çocuk. Umut'la yol arkadaşlığı yapan bir karakter. Aynı zamanda Hasan grubun mekanik kolu gibi düşünüyorum ben. Umut daha çok grubun zihni Hasan mekanik kolu gibi. Amerika'ya uzanan bir grup gencin çok güzel bir hikayesi Bandırma Füze Kulübü. Beni filmde en çok etkileyen şey bu insanların bir dönem bu kadar büyük başarılara imza atmış olması ve herkesin onların karşına bir sürü engel çıkarmasına rağmen bunları yapmış olmaları. Beni en çok etkileyen şey oldu. Çünkü o içteki o dönem ki saf milliyetçilik duygusu ve bir şeyleri başarma arzusu çok önemli çok kıymetli. O dönem her şey daha saf daha temizdi. Bu insanlar da bir şeylere gönül verip bunu sürdürüp sebat edip bir şeyleri başarması beni çok etkiledi. İlk okuduğumda da çok duygulanmıştım, gözlerim dolmuştu” dedi.

“Eski dönemde yaşayan birini canlandırmak benim için garip ve tuhaf bir duyguydu”

Filmde Deniz Can Aktaş'ın çocukluğunu canlandıran Mustafa Konak, “Öncelikle ilk defa bir döner dilde yer aldım. Eski dönemde yaşayan birini canlandırmak benim için garip ve tuhaf bir duyguydu. Eski dönemlerde çocuklar panayır denen yerlerde rahat ve özgür bir şekilde eğlenebiliyorlarmış. Fakat günümüzde daha rahat ve özgür şekilde çocuklar eğlenemiyorlar. Keşke panayır denen yerler tekrardan olsa da çocuklar eğlenebilse. Mesela biz Kayra ile birlikte panayır sahnelerinde çok eğlenmiştik” diye konuştu.

“Ben gerçekten böyle bir ekiple çalıştığım için çok mutluyum”

Filmde Alina Boz'un çocukluğunu Kayra Orta, "Ben gerçekten böyle bir ekiple çalıştığım için çok mutluyum. Buradan bütün ekibimizin eline sağlık. Bütün ekip çok iyi çalıştı. Bu filmden gerçekten çok güzel şeyler çıkacak. Bende Mustafa ile çalıştığım için çok mutluyum. Panayır sahneleri çok güzel geçti” şeklinde konuştu.

“Kendisiyle gurur duyuyorum”

Çocuk oyuncu Mustafa Konak'ın menajeri Ece Aytulun, “Çok güzel bir film oldu. Mustafa zaten benim en genç oyuncum. İnanılmaz başarılı. Her zaman çok disiplinli çalışıyor. Kendisiyle gurur duyuyorum. O yüzden şimdi çok heyecanlıyız. Galaya geldiğimiz için. Başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.