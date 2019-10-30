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‘Bandırma Vapuru' oyunu, dünya prömiyerini Beşiktaş'ta gerçekleştirecek

Beşiktaş Belediyesi ev sahipliğinde, milli mücadele ruhunu anlatan ‘Bandırma Vapuru’ adlı tiyatro oyunu Süleyman Seba Kültür Merkezinde dünya prömiyerini gerçekleştirecek.

Beşiktaş Belediyesi ev sahipliğinde, milli mücadele ruhunu anlatan ‘Bandırma Vapuru' adlı tiyatro oyunu Süleyman Seba Kültür Merkezinde dünya prömiyerini gerçekleştirecek.


Milli mücadelenin 100. yıl dönümünde ‘Bandırma Vapuru' adlı tiyatro oyunu Beşiktaş Belediyesi ev sahipliğinde Süleyman Seba Kültür Merkezinde dünya prömiyerini gerçekleştirecek. Dünyaca ünlü oyun yazarı Kosta Kortidis tarafından yazılan ‘Bandırma Vapuru' oyununda düşle gerçek, hayal ile ideal buluşurken, seyirciyi çokça gülümsetecek ve düşündürecek noktalara dikkat çekecek. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da katılacağı Bandırma Vapuru oyunun dünya prömiyeri akşam saat 20.00'da Süleyman Seba Kültür Merkezinde gerçekleşecek. Oyundan elde edilecek gelirin TSK Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacağı belirtildi.

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