Bandırmaspor TFF 1. Lig'e yürüyor

Lig Kırmızı Grup'ta sahasında Karabükspor'u 5-0 mağlup eden lider Bandırmaspor, bitime 7 hafta kala ikinci sıradaki Ankara Demirspor ile puan farkını 3'e çıkardı.

Lig Kırmızı Grup'ta sahasında Karabükspor'u 5-0 mağlup ederek puanını 57'ye yükselten ve zirvedeki yerini garantileyen Bandırmaspor'un şampiyonluğa inancı tam. Bandırmaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, ''Karabükspor küçümsenecek bir takım değil. Erken golle oyundan kopacaklarını düşünüyorduk. Her ne kadar 2 golü uzatmalarda atsak da 5-0 iyi skor. Bu maçta oyuncularıma kızdığım tek konu çok ofsayta düştük. Hafta içi buna çalışmamıza rağmen çok ofsayta düşmemiz iyi olmadı. Sezon sonu iş belki averaja kalacak. O yüzden farklı kazanmamız önemliydi'' dedi.

''Asbaşkanımız Onur Göçmez bize çok destek veriyor"

Son 7 haftaya en yakın rakiplerinin 3 puan önünde girmelerinin önemli olduğunu vurgulayan Bozkurt, ''Bundan sonraki maçlar daha zor geçecek. Saha içinde stres yükü artacak. Oyuncular bu stresten dolayı bazen istediklerini tam olarak yapamayacak. Psikolojik olarak da hazır olmamız lazım. Sezon başından bu yana taraftarımızla şampiyonluğa inandık. 32. haftadaki Ankara Demirspor maçına kadar kayıp yaşamak istemiyoruz. Önümüzde 4 maç var. Bodrumspor karşısında galibiyet serisine devam etmek istiyoruz. Yönetime de teşekkür ediyorum. Asbaşkanımız Onur Göçmez bize çok destek oluyor. Soyunma odasında çok güzel bir konuşma yaptı. Güzel vaatlerde bulundu. Yönetim üzerine düşeni yapıyor. Taraftar üzerine düşeni yapıyor. Emin olsunlar, biz de üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu takımı şampiyon yapmak için çok çalışıyoruz'' ifadelerini kullandı.

Göçmez: ''Taraftarımıza artık çok iş düşüyor''

Bandırmaspor Asbaşkanı Onur Göçmez ise, ''Öncelikle 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyorum. Karabükspor maçında önemli kadın topluluğu vardı. Bizler onların bu güzel günü için maçı ücretsiz yapmıştık. Tüm taraftarımıza verdikleri destek için çok teşekkür ederim. Hedefimiz; maç kaybetmeden emin adımlarla disiplinden taviz vermeden, aile olarak mücadeleye duygularımızı da katarak şampiyonluğa yürümek. Artık her maç çok zor. Sonuç odaklı gideceğiz. Stratejik olan, disiplinli olan ve sabırlı olan maçları kazanır. Henüz her şey için çok erken. Hocamız ve futbolcularımız müthiş inançlı ve disiplinli. Her maça ayrı ayrı bakıyorlar. Şimdi sırada Bodrumspor ile oynayacağımız maç var. Hafta boyunca güzel bir şekilde hazırlanıp, orada da kazanmak istiyoruz. Taraftarımıza artık daha çok iş düşüyor. Hem içeride hem de deplasmanda artık tribünleri hınca hınç doldurmaları gerekiyor'' şeklinde konuştu.