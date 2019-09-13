İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bandırmaspor'un yeni göğüs sponsoru belli oldu

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup takımlarından Bandırmaspor'un yeni göğüs sponsoru Kocaman Balıkçılık oldu.


Sezona 2 beraberlikle başlayan Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un yeni göğüs sponsoru belli oldu. Bandırma'da faaliyet gösteren firma ile Bandırmaspor bir yıllık forma sponsorluğu anlaşması imzaladı.


Kocaman Balıkçılık Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kocaman konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bandırmaspor yönetim ve teknik heyetinin, futbolcu arkadaşların ve Bandırmaspor taraftarlarının başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz" dedi.


Teknik Direktör Serdar Bozkurt'un öğrencileri sezonun ilk iki maçında Vanspor ve Eyüpspor ile berabere kalmıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.