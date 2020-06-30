Bangladeş Büyükelçisi Sıddiki'den SANKON'a ziyaret

Allama Sıddiki, “Türk şirketlerine Bangladeş Devletinin kapıları sonuna kadar açıktır” dedi.

Bangladeş Ankara Büyükelçisi M. Allama Sıddiki ve diplomatları, Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Merkezini ziyaret etti. Büyükelçi Sıddiki, SANKON Genel Merkezi ziyaretinde SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu tarafından karşılandı. Sıddiki, ziyarette çok sayıda iş adamı ve iş kadını ile Türkiye ve Bangladeş arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler hakkında fikir alışverişinde ve değerlendirmelerde bulundu. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Cevahrioğlu, Büyükelçi Sıddiki'ye ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Ferudun Cevahiroğlu, Büyükelçi M.Allama Sıddiki'ye SANKON kuruluşunun ulusal ve uluslararası çalışmaları hakkında bilgiler vererek, Türk şirketleri ile Bangladeş Devlet şirketleri SANKON girişimleriyle işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirterek, “SANKON yönetim kurulu olarak Türkiye ile Bangladeş arasındaki ekonomik, ticari, kültürel ve siyasal ilişkilere büyük önem veriyoruz” dedi.

Bangladeş Devleti Ankara Büyükelçisi M.Allama Sıddiki de Türkiye Bangladeş arasındaki ilişkilerin güçlü olduğuna dikkat çekti. Ziyarette hazır bulunan iş adamları ve iş kadınlarına Bangladeş ekonomisi ve yatırımları hakkında bilgiler veren Sıddiki, “Türk şirketlerine Bangladeş Devletinin kapıları sonuna kadar açıktır” diye konuştu.