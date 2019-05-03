Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 26 Nisan ile biten haftada 27 milyar 232 milyon 129 bin lira arttı. Bu haftada toplam kredi hacmi 2 trilyon 456 milyar 107 milyon 718 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 26 Nisan haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 1,12, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 12,79 yükseldi.