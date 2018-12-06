Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 30 Kasım ile biten haftada 12 milyar 779 milyon 11 bin lira azaldı. Söz konusu haftada toplam kredi hacmi 2 trilyon 298 milyar 625 milyon 159 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 30 Kasım haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 0,55 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,52 arttı.