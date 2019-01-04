Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 28 Aralık ile biten haftada 1 milyar 595 milyon 1548 bin lira arttı. Bu haftada toplam kredi hacmi 2 trilyon 304 milyar 27 milyon 778 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 28 Aralık haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 0,07, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 12,65 yükseldi.