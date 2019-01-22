Bankadan çıkan vatandaşları hedef alan gasp çetesi çökertildi

İstanbul'da bankadan para çeken vatandaşları hedef alarak gasp eden 13 kişilik çete, polis operasyonuyla çökertildi. Çete üyelerinin yakayı ele verdiği son işlerinde minibüse binecek parası olmayan yaşlı bir kadını hedef almaları ise bu kadarına pes dedirtti. Yaşanan gasp ve operasyon anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Küçükçekmece, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde çarşaflı ve silahlı bir kişi, kuyumcuya gelerek soygun teşebbüsünde bulunmuştu. Soygun için gelen şüpheliye kuyumcu çalışanları karşı koymuş, yaşanan arbede esnasında şüpheli rastgele ateş açıp çalışanları korkutarak altınları alıp kaçmaya çalışmıştı. Ancak kuyumcuda bulunan çalışanlar geri adım atmayarak soyguna engel olmuştu. Yaşanan soygun teşebbüsünün ardından şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, kuyumcuyu soymaya çalışan şüphelinin çalıntı bir otomobille olay yerine geldiğini ve tanınmamak için çarşaf giydiğini gördü.

Bunun üzerine ekipler şüphelilerin kimlik bilgilerini tespit etmek için çalışmalara başladı.

Çalışmalar sırasında Güngören'de bankadan çıkan bir vatandaşın silahla yaralanarak gasp edildiği ihbarını alan ekipler çalışmalarını sıklaştırdı. Bankadan çıkan Y.E.S. isimli vatandaşın tahsilat yapmak için Sanayi Mahallesine geldiği esnada motosikletle gelen kasklı ve silahlı şahıslar tarafından gasp edildiği ve 6 bin lirasının çalındığı öğrenildi.

- Bankalardan para çeken vatandaşları hedef aldılar

Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada çetenin bankalardan çıkan vatandaşları hedef alıp takip ederek gasp olaylarını gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Bu kapsamda çetenin Arnavutköy Hoşdere yolunda işçiler maaşını ödemek için bankadan para çeken A.K. ve Ö.S isimli vatandaşların kırmızı ışıkta durdukları esnada motosikletle yanlarına gelen kasklı ve silahlı şahısların hedefi olduğu belirtildi. Şüphelilerin otomobilde bulunan 183 bin lirayı almak için vatandaşlara silah çekerek ateş edip korkutmaya çalıştıkları ancak yaşanan arbede sonucunda vazgeçerek olay yerinden kaçtıkları öğrenildi.

- Son işlerinde yakayı ele verdiler

Gasp olaylarına karışan çete üyelerinin Bağcılar'da ikamet ettiğini tespit eden ekipler, takibini sıklaştırdı. Takip sırasında Bağcılar, Koçman Caddesi üzerinde yürüyen yaşlı bir kadının yanına yaklaşan şüpheliler silahlarını çıkararak kadını gasp etmeye çalıştı. Bunu gören ekipler ise şüphelilerden birini kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Motosikletle kaçan bir şüpheli ise yaşanan kısa bir kovalamaca sonrasında yakalandı. Yaşanan gasp teşebbüsü ve kovalamaca ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Gasp Büro Amirliği tarafından yapılan çok yönlü soruşturma sonucunda şüphelilerin adreslerinin tespit edilmesinin operasyon için düğmeye basıldı. Bağcılar başta olmak üzere toplam 15 adrese düzenlenen operasyon sonucunda 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında çete lideri olduğu iddia edilen Sinan Ş.'nin de yer aldığı belirtildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan şüphelilerin çok sayıda suç kaydı bulunduğu, çete lideri olduğu iddia edilen Sinan Ş.'nin de cinayet suçundan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında suçlamaları reddederek kendilerini savundukları görüldü.