Bankalardan emeklilere özel promosyon kampanyası devam ediyor

ING Türkiye, maaşını ING'den alan emeklilere özel bir promosyon kampanyası başlattı. Kampanya ile banka, emekli maaş müşterilerine 2 bin 250 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunacak.

Banka promosyonlarında milyonlarca emeklinin sözleşme süresi Şubat ayında sonlanacak. Yeni ödemelere 1 Mart itibarıyla başlanacak. Bu sebeple Türkiye'nin önemli bankaları da birbiriyle yarış haline girdi. Promosyon kampanyasını son açıklayan banka ING Türkiye oldu. Banka, emekli maaş müşterilerine özel bu kampanyada 2 bin 250 TL'ye varan promosyon fırsatı sunduğunu kaydetti.

Yapılan açıklamada; ING'li emekli müşteriler, yeni kampanya kapsamında 450 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak; Turuncu Ekstra ile 750 TL harcama yaptıkları her ay için 50 TL nakit promosyon alacak. Böylece 3 yıl için ek bin 800 TL promosyon; toplamda ise 2 bin 250 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunulacak. Emekli ING'liler ayrıca Turuncu Ekstra programı kapsamında Turuncu Hesap'taki birikimlerinde alt tutar ve vade kısıtı olmaksızın ayrıcalıklı faizden yararlanabilecek, internet ve mobil bankacılıktan yapacakları para transferlerine de herhangi bir ücret ödemeyecek.

Gökgöz: "Emekli müşterilerimize sunduğumuz avantajları artırmaya devam ediyoruz"

ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, emekliler için sundukları avantajları artırmaya devam ettiklerini vurgulayarak şöyle konuştu: "ING Türkiye olarak emeklilerimize çok sayıda avantaj sunuyoruz. Emekli müşterilerimiz Türkiye'deki tüm banka ATM'lerinden maaşını ücretsiz olarak çekebiliyor, vadesiz mevduat hesapları için hesap işletim ücreti ödemiyor, ING Telefon Bankacılığı ile doğrudan kendilerine özel müşteri temsilcilerimizden 7/24 hizmet alabiliyor. Ayrıca Destek Hesap ile maaş gününü beklemeden, hesabında para olmasa bile nakit çekebiliyor. Son olarak sunduğumuz çok rekabetçi promosyon kampanyası ile emekli müşterilerimize sunduğumuz avantajları bir ileri seviyeye taşıdık. Tüm emeklilerimizi bu çok avantajlı promosyon kampanyasından yararlanmaya davet ediyoruz."