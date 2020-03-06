Bankaların promosyon ödemeleri

Bankalar emekli promosyonları için rakamlarını açıklıyor.

Emeklileri yakından ilgilendiren promosyon ücretlerinde yeni rakamlar SGK ve bankalar arasında gerçekleştirilen toplantılarla belli oldu.

İlk olarak 2017 yılında promosyon ücreti almaya hak kazanan emekliler geçen üç yıllık sürenin ardından yeniden promosyon ücreti almaya hak kazandı. Var olan sistemde maaşı 1.000 lira altında olanlara 300, Bin iki bin TL arasında olanlara 375, 2 bin lira üzeri olanlara 450 lira promosyon ücreti veriliyordu.

2020-2023 dönemi için promosyon ödemesi kapsamında emekli aylığı; bin 500 TL'ye kadar olan emeklilere 500 TL, bin 500-2 bin 500 TL arasında olan emeklilere 625 TL, 2 bin 500 TL üstünde olanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılması kararlaştırıldı. Ödemeler anlaşmayı müteakiben peşin olarak yapılacak.

Ödemeler başladı

Emekli promosyon ödemeleri 1 Mart 2020 yılı itibariyle başladı. Promosyon alabilmek için emeklilerin maaşını aldıkları bankalara gidip 3 geçerli olan promosyon sözleşmesini imzalamaları gerekiyor.

SGK ile Zirrat Bankası arasında imzalanan protokol ile emekli aylığı; bin 500 TL'ye kadar olan emeklilere 500 TL, bin 500-2 bin 500 TL arasında olan emeklilere 625 TL, 2 bin 500 TL üstünde olanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılması kararlaştırıldı.

Vakıfbank'tan promosyon ücretlerine dair resmi bir açıklama yapılmazken Halkbank ve İş Bankası'nın uygulayacağı promosyon ücret tarifesi belli oldu. Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre promosyon tutarı; 1.500 TL'ye kadar brüt maaşlarda 500 TL, 1.500 TL-2.500 TL arası brüt maaşlarda 625 TL, 2.500 TL ve üstü brüt maaşlarda 750 TL olacak.

Maaşını İş Bankası'ndan alan emekli ise 750 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

Hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor?

Emekli promosyon ödemelerinde özel bankalar cazibeli kampanyalarla emeklileri kendilerine çekmeye çalışıyor. Garanti BBVA, bin 500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 800 lira, 1.500-2 bin 500 lira arasında emekli maaşı alanlara 1.000 lira, 2 bin 500 lira ve üstünde maaş alanlara ise bin 200 lira nakit promosyon ödemesi yapacak.

Emekli maaşı 2 bin 500 TL üzerinde olup maaşını TEB'e taşıyarak bin 250 TL almaya hak kazanan emekliler, 10 emekliyi TEB Emekli Bankacılığı Ailesi'ne katarak toplam 2 bin 750 TL'ye varan promosyondan yararlanma imkanına sahip olacak. Ayrıca TEB, yakınlarına tavsiye ederek TEB Emekli Bankacılığı Ailesi'ne katan müşterilerine de kişi başına 150 TL, toplamda bin 500TL'ye varan ödeme yapıyor. Böylece, emekli maaşı 2 bin 500 TL üzerinde olup maaşını TEB'e taşıyarak bin 250 TL almaya hak kazanan emekliler, 10 emekliyi TEB Emekli Bankacılığı Ailesi'ne katarak toplam 2 bin 750 TL'ye varan promosyondan yararlanma imkanına sahip olacak.

QNB Finansbank da emeklilere bin 250 TL'ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor. Ayrıca emekli tanıdıklarını yönlendirenlere, emekli başına 125 TL veriliyor.

ING emeklilere sunulan 450 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak; Turuncu Ekstra ile 750 TL harcama yaptıkları her ay için 50 TL nakit promosyon alacak. Böylece 3 yıl için ek bin 800 TL promosyon; toplamda ise 2 bin 250 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunulacak.

Yapı kredi 3 sene maaşlarını alma taahhüdü veren emeklilere bin TL'ye varan nakit promosyon avantajı sunuyor.

Cayma hakkı nasıl kullanılır?

Emekliler anlaştığı bankadan promosyon ödemesini alması halinde cayma hakkına sahip oluyor. Anlaştığı bankayı değiştirmek isteyen emekli, bu durumda peşin olarak aldığı promosyonun kalanını geri ödüyor. Bir örnek ile anlatılacak olursa; 3 yıllık anlaşma yapıldı ve 450 lira nakit promosyon alındı. 1 yıl sonra bankayı değiştirmek isteyen emeklinin 300 TL'yi iade etmesi gerekiyor. Buna karşılık yeni banka emekli maaşına göre başta peşin promosyon ödeyecek.