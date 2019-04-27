Banvit - Adatıp Sakarya BŞB Basketbol maçında tarihi gün

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Banvit ile Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol karşılaşmasında bir ilk yaşandı ve müsabakayı 3 kadın hakem yönetti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Banvit ile Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol arasında oynanan karşılaşmada Türk basketbolu açısından tarihi bir gün yaşandı. Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'ndaki mücadelede Başhakem Özlem Yalman'ın yanı sıra Ayşenur Yazıcıoğlu ve Özge Şentürk düdük çaldı. Böylece Basketbol Süper Ligi'nde ilk kez bir maçta üç kadın hakem görev yaparak tarihe geçti.