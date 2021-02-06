Baraja düşen köpeği Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kurtardı

İSTANBUL (İHA) – Arnavutköy'de sahibinin elinden kaçıp Sazlıdere Barajı'na düşen köpek, o esnada denetimde olan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol görevlilerince kurtarıldı.

Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol görevlileri, saat 16.00'da Sazlıdere Barajı'nda su ürünleri denetimi yaptı. Ekipler denetim sırasında İSKİ kapaklarının bulunduğu bölgede birkaç kişinin olduğunu fark etti. Tehlikeli bölgede olan gençleri uyarmak isteyen ekipler, pitbull cinsi köpeklerinin ellerinden kaçarak baraja düştüğünü öğrendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaralı köpeği kurtarıp sahibine teslim etti.