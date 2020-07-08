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Barcelona, Kuric'in sözleşmesini uzattı

Barcelona Basketbol Takımı, Kyle Kuric’in sözleşmesinin 2023’e kadar uzatıldığını açıkladı.

Barcelona Basketbol Takımı, Kyle Kuric'in sözleşmesinin 2023'e kadar uzatıldığını açıkladı.


Geçtiğimiz günlerde Sarunas Jasikevicius'u başantrenörlük görevine getiren Barcelona Basketbol Takımı'nda Kyle Kuric ile de yeni sözleşme imzalandı. Katalan ekibinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki basketbolcu ile 30 Haziran 2023'e kadar sözleşme imzalandığı bildirildi. 2018'de Barcelona'ya transfer olan Kuric, Estudiantes, Gran Canaria ve Zenit formaları da giymişti.


Kyle Kuric, geride kalan sezonda THY Euroleague'de 9.4, İspanya Ligi'nde 8.8 sayı ortalaması yakaladı.

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