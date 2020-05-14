İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Barcelona, Malcolm Delaney ile yollarını ayırdı

İspanyol ekibi Barcelona, 30 Haziran’da sözleşmesi sona erecek ABD’li basketbolcu Malcolm Delaney ile yollarını ayırdığını açıkladıBarcelona’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD’li basketbolcu Malcolm Delaney’in sözleşmesinin karşılıkla anlaşarak feshedildi belirtildi.

İspanyol ekibi Barcelona, 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek ABD'li basketbolcu Malcolm Delaney ile yollarını ayırdığını açıkladı


Barcelona'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD'li basketbolcu Malcolm Delaney'in sözleşmesinin karşılıkla anlaşarak feshedildi belirtildi. Delaney'in 30 Haziran 2020'de sözleşmesi sona erecekti. Barca emeklerinden dolayı başarılı basketbolcuya teşekkür etti.


Barcelona ile bu sezon THY Euroleague'de 26 karşılaşmaya çıkan 31 yaşındaki oyuncu, 10.2 sayı, 4.8 asist ve 2.2 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.