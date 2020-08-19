Barcelona'da Ronald Koeman dönemi

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 8-2 mağlup olduktan sonra teknik direktör Quique Setien'in görevine son veren Barcelona, takımı Ronald Koeman'a emanet etti.

Barcelona yeni teknik direktörünü açıkladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih hezimetinden sonra Setien ile yollarını ayıran Barcelona, Hollandalı teknik adam Ronald Koeman ile anlaştı. Katalan ekibi, 57 yaşındaki hoca ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.