Barikatları aşmaya geliyorlar

Türkiye'de ve dünyada engellilerin sanatla buluştuğu ilk film festivali olan Uluslararası Barikat Film Festivali başlıyor. Bu sene 9'uncusu yapılacak olan festivalin ev sahipliğini Zeytinburnu Belediyesi üstleniyor.

Zeytinburnu Belediyesi, Barikat Sanat Atölyesi Derneği, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Cervantes Enstitüsü, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Valiliği'nin iş birliğiyle bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek olan Uluslararası Barikat Film Festivali başlıyor. 1-4 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde 4 gün boyunca engelsiz yaşam için farkındalık oluşturulacak.

1 Aralık Cumartesi günü saat 12.00'da başlayacak festivalde, yüzlerce engelli vatandaşın, engelli yakınlarının, siyasetçilerin, ünlü isimlerin ve STK temsilcilerinin katılımlarıyla Taksim Tünel önünden başlayıp Galatasaray Lisesi önüne kadar uzun bir konvoy eşliğinde toplu bir yürüyüş düzenlenecek. Dört gün sürecek festivalde ayrıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Üsküdar sahile kadar devam edecek olan Sessiz Çığlık Bisiklet Etkinliği, ünlü futbolcuların yer alacağı Görme Engelli Milli Futbol (FUTSAL) maçı ve konser gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Ünlü isimler engelliler için Taksim'de buluşuyor

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Cervantes Enstitüsü, Hollanda, Fransa Başkonsolosluklarının ve Kültür Ataşelerinin de destek verdiği “Uluslararası Barikat Film Festivali" engellilerin beklentilerini ortaya koyan ilk “Uluslararası” film festivali olarak da dikkat çekiyor.

Festival, 1 Aralık Cumartesi günü saat 12.00'da, engelli grupların, engelli yakınlarının, kültür ataşelerinin, sanatçıların, siyasetçilerin, sporcuların, ünlü isimlerin ve STK temsilcilerinin katılımlarıyla Taksim Tünel'den başlanıp Galatasaray Lisesi önünde son bulacak yürüyüş ile başlayacak. Ünlü isimlerin de katılacağı etkinlik, 2 Aralık Pazar günü saat 10.00'da Mecidiyeköy Cevahir AVM önünden aralarında engelli vatandaşların, siyasetçilerin, kültür ataşelerinin ve bisiklet kulüplerinin de yer alacağı “Sessiz Çığlık Bisiklet Etkinliği” ile devam edecek. Yüzlerce vatandaşın aynı anda pedal çevirip 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçeceği bisiklet etkinliği, Üsküdar İskele Meydanı'nda son bulacak. 3 Aralık Pazartesi Dünya Engelliler Günü'nde ise saat 15.00'da Zeytinburnu Merkez Efendi Spor Tesisi'nde ünlü futbolcular ile Görme Engelli Milli Futbol Takımı arasında (FUTSAL) maçı düzenlenecek.

4 gün boyunca farklı etkinliklerin yer alacağı festival, 4 Aralık Salı günü 16.00 - 18.00 saatleri arasında Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek film gösterimi ve konserle son bulacak.