“Barikatsız Bir Dünya” için 15 kilometre pedal çevirdiler

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ve Barikat Sanat Atölyesi Derneği işbirliğiyle engelli bireyler için farkındalık oluşturmak amacıyla Şişli'den Zeytinburnu'na bisiklet turu düzenlendi. "Hayata Pedal Çeviriyoruz" sloganıyla bir araya gelen gönüllü bisikletçiler ve engelli bireyler tandem bisikletlere binerek 15 kilometre pedal çevirdi. 01-04 Aralık tarihleri arasında yapılan uluslararası Barikat Film Festivali çerçevesinde pedal çeviren gönüllüler ve engelli bireyler ikili bisikletlere binerek tüm engellere karşı farkındalık oluşturdu.

“Birlikte olduğumuzu göstermek istiyoruz”

“Yapılan etkinliklerle engelli bireylerle birlikte olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz” diyen Yeni yüzyıl Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Birimi Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim üyesi Sevgi Sadedil, “Engelli bireylerin toplumsal hayata da dahil olmaları gerekiyor ve bu onların yasal hakkı. Bildiğiniz üzere eskiden beri hakim olan kanı, engellilerin toplumsal hayata katılımıyla ilgili problemlerin çözümünün uzmanlık gerektirdiği yönündeydi. Fakat artık günümüzde biliyoruz ki engelli bireylerin topluma katılabilmesi, eşit katılım hakkını edebilmeleri için çözümün engelli bireylerden ya da onların hayata ve topluma eşit katılımı için destek olmak isteyen kişilerden geleceğini biliyoruz. Biz de bu yüzden bugün buradayız dedi.

“Sessiz bir çığlık atacağız”

Barikat Film Festivalinin Başkan Yardımcısı Çisem Uysal da etkinlik için, “Aslında biz burada sessiz bir çığlık atacağız her şeyden önce” dediği konuşmasında şunlara yer verdi:

“Engelli bireylerimizin de aslında hayata dahil olduğunu göstermek istiyoruz. Festivalimiz 13 yıldır devam ediyor. Bu festivallerde sadece bisiklet turları değil, film ve tiyatro gösterimleri, defileler ve konserler de oluyor. 13 yıllık bir emek var. Çünkü ufak dokunuşlarla insanların hayatlarına dokunmak istiyoruz. Sessiz bir çığlık atacağız her şeyden önce. Hayata pedal çevireceğiz arkadaşlarla birlikte.

“Etkinlikler ve farkındalıklar sadece bugüne özel olmamalı”

Psikoloji Bölümü 4. Sınıf öğrencisi ve görme engelli Zafer Altundere ise 15 kilometrelik bir bisiklet sürüşü deneyimi için heyecanlı olduğunu ifade ettiği konuşmasında şunlara yer verdi ayrıca farkındalıklın sadece bugüne özel olmaması gerektiğinin altını çizdi. Altundere, “Bugünkü etkinlikte yaptığımız sürüşle 15 kilometrelik bir yol gideceğiz. Rehber şeklinde önde 1 kişi olacak arkada da biz olacağız. 15 kilometrelik bir yol daha önce hiç gitmemiştim. O yüzden heyecanlı olacak aslında. Ama ben istiyorum ki bu günün anlam ve önemi çerçevesinde değil de aslında her gün bu ve buna benzer etkinliklerin farkındalık için yapılıyor olması gerekir. Yani her şey 3 Aralık'a özel olmaması gerekiyor. Engellilere yönelik yapılacak olan her şey sadece 3 Aralık'a sınırlı kalmaması lazım” şeklinde konuştu.