Barış Alper Yılmaz 3. golünü kaydetti

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, MKE Ankaragücü'ne attığı golle bu sezonki 3. gol sevincini yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda mücadelede beraberliği yakalayan golünü Barış Alper Yılmaz kaydetti. Maçın 16. dakikasında Milot Rashica'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Barış Alper, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 22 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını da 3'e çıkardı. Genç futbolcu daha önce Kayserispor ve geçtiğimiz hafta Sivasspor karşılaşmalarında da rakip fileleri havalandırmıştı.

Mücadeleye 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz maçın 90+4. dakikasında yerini Özgür Baran Aksaka'ya bıraktı.