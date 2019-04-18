Barış elçileri Esenler'de

“10'uncu Uluslararası Barış Ekmeği Festivali" kapsamında 11 farklı ülkeden çocuklar Esenler'e geldi. Çocuklar, festival kapsamında 21 Nisan'da Esenler Dörtyol Meydanı'ndaki özel etkinlikte ülkelerinden getirdikleri unlarla yapacakları barış ekmeklerini dünya barışına katkı sunmak için dünya liderlerine gönderecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Uluslararası Barış Ekmeği Festivali temasıyla 2010'dan bu yana her yıl farklı ülkelerden gelen çocuklarla kutlayan Esenler Belediyesi, bu yıl da "Gönül Coğrafyamızın Çocukları" temasıyla festivalin onuncusunu gerçekleştirecek. Milli kültürümüzü korumak, değerlerimize sahip çıkmak, geliştirmek ve bir bütün halinde toplumda ve uluslararası düzeyde yaygınlık kazanmasını sağlamak amacıyla düzenlenen 10. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali'ne ev sahipliği yapacak olan Esenler Belediyesi, Endonezya, Bosna Hersek, Kosova, Sudan, Pakistan, Azerbaycan, Arnavutluk, Filistin, Doğu Türkistan, Afganistan ve Türkiye'den 85 çocuğu bir araya getirdi.

Barış ekmeği pişirecekler

TİKA, İstanbul Halk Ekmek ve TRT Çocuk'un sponsorluğunda gerçekleştirilen "10. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali"ne katılacak çocuklar 21 Nisan Pazar günü Esenler Dörtyol Meydanı'nda kendi ülkelerinden getirdikleri unları, Türk kardeşlerinin suyuyla birlikte yoğurup “Barış Ekmeği” pişirecekler. Yapılan ekmekleri, dünya barışına katkı sunmak için dünya liderlerine gönderecekler.

İstanbul'u gezecekler

Festivale katılan çocuklar, rehberler eşliğinde Boğaziçi, İstanbul'un tarihi ve kültürel mekanlarını gezip görecekler. Asrın projesi olarak gösterilen Marmaray'ı kullanarak iki kıta arasında ilk defa denizin altından geçen bir raylı sistemle yolculuk yapmanın heyecanını yaşayacaklar. Misafir çocuklar, Marmaray'ın ardından Üsküdar'dan özel bir tekneye binerek Boğaziçi turuna katılacak. Çocuklar, "Tarihi Yarımada" gezisiyle İstanbul'un tarihine tanıklık edecekler. Barış elçileri, Eyüpsultan, Sultan Ahmet, Ayasofya Camii ve Yerebatan Sarnıcı'nı da gezecekler. Minyatür Türkiye Parkı'nı ziyaret ederek Türkiye'yi tanıma fırsata bulacak çocuklar, Vialand Tema Park'ta ise heyecan ve eğlence dolu bir gün yaşayacaklar.