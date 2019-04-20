Barış elçileri İstanbul'u keşfetti

Uluslararası Barış Ekmeği Festivali kapsamında Esenler'e gelen "Gönül Coğrafyamızın Çocukları", İstanbul'un tarihi ve kültürel mekanlarını gezerek keyifli bir gün geçirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ‘ Uluslararası Barış Ekmeği Festivali'ne ev sahipliği yapan Esenler Belediyesi, “Dünyanın Yetenekli Çocuklarıyla Barış Ekmeğini Esenler'de Pişiriyoruz” sloganıyla Endonezya, Bosna Hersek, Kosova, Sudan, Pakistan, Azerbaycan, Arnavutluk, Filistin, Doğu Türkistan, Afganistan ve Türkiye'den 85 çocuğu bir araya getirdi. Festivale katılmak üzere Esenler'e gelen çocuklar, İstanbul turu attı.

Marmaray'la yolculuk yaptı

Rehberler eşliğinde ilk önce asrın projesi Marmaray'ı kullanarak Avrupa'dan Asya kıtasına geçen çocuklar, ilk defa denizin altından geçen bir raylı sistemle yolculuk yapmanın heyecanını yaşadı. Neşeli tavırlarıyla İstanbulluların da ilgisini çeken çocuklar, Marmaray'da objektiflere bol bol poz verdi.

Çocukların boğaz turu yaptı

Marmaray'ın ardından Üsküdar'dan özel bir tekneye binerek Boğaz turu yapan çocuklar, rehberlerin İstanbul, İstanbul'un tarihi ve Boğaz'daki tarihi mekanlar hakkında bilgi verdi. İstanbul'un eşsiz güzellikleri eşliğinde bol bol hatıra fotoğrafı çektiren misafir çocuklar, kısa sürede bir birleriyle kaynaşarak yöresel oyunlarını oynadı.

Miniatürk'le Türkiye turu

"Dünyanın Çocukları", 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde, Esenler Belediyesi'ne ait otobüslerle rehberler eşliğinde İstanbul'un tarihi ve kültürel mekanlarını gezip gördü. Önce Miniatürk Minyatür Türkiye Parkı'nı ziyaret eden çocuklar, Ayasofya'dan Selimiye'ye, Rumeli Hisarı'ndan Galata Kulesi'ne, Safranbolu Evleri'nden Sümela Manastırı'na, Kubbet-üs Sahra'dan Nemrut Dağı Kalıntıları'na, Boğaziçi Köprüsü'ne kadar pek çok kültür ve medeniyetin izlerinin bir araya getirildiği Miniatürk'te Türkiye'yi tanıma fırsatı buldu.

İstanbul'un fethine şahit oldular

Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde üç boyutlu görüntüler ve Mehter Marşı'nın coşkulu ritmi eşliğinde İstanbul'un fethine şahit oldu. Eyüp Sultan Camii'ni de ziyaret eden çocuklar, Eyüp Sultan Meydanı'nı gezdikten sonra ülkelerine döndüklerinde ailelerine ve arkadaşlarına vermek üzere çeşitli hediyeler aldı. Çocuklar, keyifli geçen günün ardından otobüslerle Esenler'e döndü. Minik misafirler, festival boyunca “Barış Ekmeği” yapımı başta olmak üzere “barış” temalı birçok etkinliğe imza atıp 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına ayrı bir renk katacak.