Barış Manço Kadıköy'de anılıyor

7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan Barış Manço, aramızdan ayrılışının 21. yılında Kadıköy'de anılacak.

Anadolu rock müziğinin efsane ismi, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço Kadıköy Belediyesinin düzenlediği bir programla anılıyor. Barış Manço'nun önderliğinde 1972 yılında kurulan Kurtalan Ekspres müzik grubu anma programında sahne alıyor. “Barış Manço'yu Sevgiyle Anıyoruz” anma programı 1 Şubat Cumartesi, saat 20.00'de Caddebostan Kültür Merkezinde gerçekleşecek.

Kadıköy Belediyesinin Manço ailesi ile birlikte ve Halkbank'ın desteğiyle müze haline getirdiği Barış Manço'nun Moda'daki evi de, anma programı kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da 31 Ocak günü saat 24.00'e kadar ziyaretçilere açık olacak. Barış Manço'nun eşyalarının olduğu ev ücretsiz olarak gezilebilecek.