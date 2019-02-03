Barış Manço ölümünün 20'nci yılında mezarı başında anıldı

Türkiye'de Anadolu rock kültürünün kurucularından olan Barış Manço, sevenleri tarafından mezarı başında anıldı. Kanlıca'ya vapurlarla gelen sanatçının sevenleri adeta mezarlığa akın ederken, Barış Manço'nun ailesi de anmaya katıldı.

Türkiye'de Anadolu rock müzik kültürünün kurucularından olan şarkıcı, besteci, söz yazarı, TV programı yapımcısı ve sunucusu, köşe yazarı, devlet sanatçısı ve kültür elçisi olan unutulmaz sanatçı Barış Manço, vefatının 20'nci yılında mezarı başında anıldı. Kadıköy-Beşiktaş ve Beşiktaş iskelelerine gelen Barış Manço hayranları buradan vapurlara binerek Kanlıca'ya hareket etti. Manço'nun Kanlıca Mezarlığı'nda bulunan kabrine gelen yüzlerce seveni, 1999'da hayatını kaybeden usta sanatçıyı kabrine çiçek bırakarak andı. Manço için mezarı başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Barış Manço'nun eşi Lale Manço ile çocukları Doğukan Manço ve Batıkan Manço da vefatının 20'nci yılında Barış Manço'yu yalnız bırakmadı. Duanın ardından kalabalık grup vapurlara geri dönmek üzere Kanlıca'dan ayrıldı.