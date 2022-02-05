Barış Manço ve Cem Karaca Kartal'da ‘Ustalara Saygı Sokak Konserleri' ile anılacak

1970'li yıllarda yazdıkları şarkı sözlerini, Türk halk müziği ile rock müziğin birleşiminden oluşan soundla birleştirerek, Anadolu Rock'ını müzik dünyası ile tanıştıran Barış Manço ve Cem Karaca; 8 Şubat Salı günü, saat 14.00'da “Ustalara Saygı Sokak Konserleri” adlı etkinlikle ölüm yıl dönümlerinde anılacak.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organizasyonu ile gerçekleştirilecek olan konserler, Yasinağa Alt Geçidi ve Kartalbaba Alt Geçidi'nde müzikseverlerle buluşacak.

Düzenlenecek olan konserlere sanatçılar; Onur Barış Gülhane, Burak Şen, Funda Yardım, Sercan Pamuk, Burak Ünervan, Serhat Peker, Selçuk Yalçın ve Hakan Kaya eşlik edecek. Sanatçılar usta isimlerin sevilen şarkılarını, Kartallılar için seslendirecek.

“Önemli değerlerimizi yaşatmak, gelecek kuşaklara tanıtmak amacıyla hayatını kaybetmiş kıymetli; sanatçı, edebiyatçı, düşünür, gazeteci, aydın kısacası ülkemize ve kültürümüze büyük katkısı olan şahsiyetlerimizi anmaya devam edeceğiz.” diyen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Barış Manço ve Cem Karaca anısına gerçekleştirilecek olan “Ustalara Saygı Sokak Konserleri”ne tüm komşuları davet etti.