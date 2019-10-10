Barış Pınarı Harekatı'na destek için türkü besteledi: "Gör evlat"

Kızına sürekli vatan sevgisini, millet aşkını anlattığını belirten Yudum, "Tek isteğim onun vatanına, milletine, bayrağına sahip çıkan bir birey olarak büyümesi. Ülkemiz yıllardır zorlu bir süreçten geçiyor. Bu süreçte her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Bunu da tarihimize bakarak sağlarız. Ben kızıma işlemeye çalıştığım vatan, bayrak, millet aşkını tüm gençlerimize aşılamak zorunda olduğumu düşünerek bu eseri yaptım. Umarım “Gör Evlat” Mehmetçiğimize moral olacak ve Barış Pınarı Harekatıyla, Türkiye Cumhuriyetinin barışı ne kadar önemsediğini tüm dünyaya gösterecek” dedi.

Yudum, sosyal medyada “Gör Evlat” türküsünü paylaştı.