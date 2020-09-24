İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Barış Sungur, Muğlaspor'da

Fenerbahçe’nin sezon başında Bucaspor’dan kadrosuna kattığı Barış Sungur, Muğlaspor’a 1 yıllığına kiralandı.

Fenerbahçe'nin sezon başında Bucaspor'dan kadrosuna kattığı Barış Sungur, Muğlaspor'a 1 yıllığına kiralandı.


Fenerbahçe'nin sezon başında Bucaspor'dan transfer ettiği ve 5 yıllık sözleşme imzaladığı 18 yaşındaki Barış Sungur, TFF 3. Lig ekiplerinden Muğlaspor'a kiralandı. Daha önce Kırşehir Belediyespor'a transferi gündemde olan ancak kulübün oynama garantisi vermemesi üzerine İstanbul'a geri dönen Barış Sungur, Muğlaspor'la kontratı imzaladı. Muğlaspor Başkanı Erol Kapiz'in sözleşme imzalattığı Barış Sungur, yeni takımında hedefinin şampiyonluk olduğunu söyledi. 18 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde en az 15 maç oynama garantisi bulunuyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.