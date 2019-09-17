Barış Telli, Avrupa Spor Haftası'na katıldı

18-19 Haziran 2019 tarihlerinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Parlamento Binasında gerçekleşen Avrupa Spor Haftası Elçiler Toplantısına, Ampute Futbol Milli Takım Kaptanı Barış Telli, Türkiye Herkes için Spor Federasyonu Eğitim Kurulu üyeleri Ozan Karakuş, Yusuf Ziya Üzüm ve Milli Sporcumuz Batuhan Buğra Eruygun katıldı.

40 farklı ülkeden sporcuların yer aldığı toplantıda Avrupa genelinde daha sağlıklı ve spor dolu bir haftanın gerçekleşmesi temaları ele alındı. Hayat hikayesi belgeselleştirilerek katılımcılara izletilen Ampute Futbol Milli Takım Kaptanı Barış Telli örnek ve zorlu hayat hikayesi ile ziyaretçilerden uzun süre alkış aldı. Ayrıca Barış Telli gelen istek üzerine sahnede top sektirerek küçük bir gösteri yaptı.