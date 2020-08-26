Barış ve Sevgi Buluşmaları başlıyor

Beylikdüzü'nde bu yıl 7'ncisi düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları, 30 Ağustos Zafer Bayramı kortej yürüyüşü ve Suavi konseri ile başlıyor.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tüm İstanbulluları davet ettiği Barış ve Sevgi Buluşmaları, saat 20.00'de Yaşam Vadisi Çanakkale Zafer Meydanı ve Atatürk Anıtı'ndan başlayacak 30 Ağustos Zafer Bayramı kortej yürüyüşü ile start alacak. Kortej yürüyüşünün ardından ‘6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi'nde ünlü müzisyen Suavi, İstanbullulara konser verecek. Geçen yıl teması ‘umut' olan Çardak Altı Sohbetleri'nin bu yılki teması ‘tazelenme' olarak belirlendi. Çardak Altı Sohbetleri'nde birbirinden değerli isimler, Yaşam Vadisi'nde gerçekleştirecekleri keyifli sohbetlerde tazelenme kavramını masaya yatıracaklar. Sahaf Festivali kapsamında bu yıl dördüncüsü düzenlenen Sahaf Söyleşileri'nde ise ünlü isimlerin katılımıyla sohbetler gerçekleştirilecek.

‘Tazelenme' kavramı her yönüyle konuşulacak

Çardak Altı Sohbetleri'nde tazelenme temalı söyleşiler, 31 Ağustos-5 Eylül tarihleri ve 20.00-21.00 saatleri arasında Duygu Demirdağ moderatörlüğünde gerçekleştirilecek. Nevşin Mengü, Fulya Öztürk, İsmail Saymaz, Nilgün Belgün, Ahmet Mümtaz Taylan, Oya Başar, Bünyamin Sürmeli, Burcu Meltem Arıklı, Güven İslamoğlu, Emin Çapa, Beste Naz Süllü, Taylan Kümeli, Mehmet Şakiroğlu, Prof. Dr. Bülent Ertuğrul'un konuk olacağı Çardak Altı Sohbetleri'ndeki söyleşi başlıkları ise şöyle:

‘Tazelenme ve Medya, Tazelenme ve Kültür Sanat, Tazelenme ve Çevre, Tazelenme ve Ekonomi, Tazelenme ve Sağlık'

Siyasi Liderlerle Sohbet etkinliği, bu yıl da tüm siyasi partilerin Beylikdüzü ilçe başkanları ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın katılımıyla ‘Tazelenme ve Yerel Siyaset' başlığı altında gerçekleşecek.

Sahaf Söyleşileri yazarlarla okurları buluşturacak

Festival kapsamında bu yıl dördüncüsü düzenlenen Sahaf Söyleşileri, 31 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde 19.00 - 19.45 saatleri arasında Ümit Nar'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek. Cengiz Özdemir, Ozan Sağsöz, Harun Küçük, Ersin Şen, Seval Şahin, Fatih Artvinli, Emin Nedret İşli, Lütfi Seymen, Sibel Öz, Osmantan Erkır'ın konuk olacağı Sahaf Söyleşileri'nde ‘Osmanlı'da Bilim, Anadolu'da Masallar ve Şahmaran'ın Yolculuğu, İçeriden Sesler, Sessizlikler ‘Tımarhanede Sanat ve Edebiyat', Sahaflık Tarihi Üzerine Notlar, Bizi Bize Sevdiren Sevgili: Adile Naşit, Mustafa Kemal'in İstanbul Ziyareti' başlıklı keyifli sohbetler gerçekleştirilecek. Koleksiyoncuların koleksiyonlarına yeni kitaplar eklediği Gece Mezatı ise 21.15 - 22.00 saatleri arasında yapılacak.