Barışmayı reddeden eşini bıçaklayarak öldüren sanık: "Bıçağı çocuklarımı alabilmek için gerekirse tehdit ederim düşüncesiyle almıştım"

Kağıthane'de boşanma aşamasında olduğu eşini barışma teklifini reddetmesi üzerine bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunma yapan sanık, ‘'Bıçağı çocuklarımı alabilmek için gerekirse tehdit ederim düşüncesiyle almıştım'' derken, duruşma sonrası açıklama yapan anne ise gözyaşlarını tutamayarak, ‘'Öldürmesi mi lazımdı kızımı? Bu acı bu anneye ve babaya yapılır mı?'' diye konuştu.

Kağıthane'de 14 Ocak 2023'de boşanma aşamasında olduğu eşi Sultan Barut'u (27) barışma teklifini reddetmesi üzerine yanında getirdiği bıçakla öldürdüğü iddia edilen şüpheli Şener Barut (28)'un ‘eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talebiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 2.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Şener Barut ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya maktul Sultan Barut'un annesi Neriman Ovaç ile babası Murat Ovaç da müşteki sıfatıyla katıldı.

"Bıçağı çocuklarımı alabilmek için gerekirse tehdit ederim düşüncesiyle almıştım''

Duruşmada savunma yapan sanık Şener Barut, eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü öne sürerek "Eşimle boşanma davamız devam ediyordu. Olay günü bana çocukları görmeye gelmek istediğini söyledi. Abimin Çağlayan'daki evine gittik. Aynı gün eşimle buluşmadan önce bir oyuncakçının olduğu alışveriş merkezinden 1 adet bıçak almıştım. Bıçağı çocuklarımı alabilmek için gerekirse tehdit ederim düşüncesiyle almıştım. Abim eksi 3 bodrum katında oturmaktadır, oraya gittik. Eşim ve çocuklar apartmanın ön tarafından aşağıya indiler. Ben abimle aram olmadığı için apartman boşluğunda kaldım. Daha sonra eşim abim hakkından bana ve aileme hakaret etmeye başladı. Devam eden süreçte çocuklarla birlikte bodrum kattan yukarı doğru çıkmaya başladı. Hakaretlerine devam etti, erkekliğime laf etti. Kontrolümü kaybettim ve itiş kakış yaşadık. Ben bir şeyleri düzeltmeye çalıştıkça o tam tersine gidiyordu Montumun cebinden bıçağı çıkardım ve gözümü kapatıp vurdum. O sırada çocuklar merdivenin alt tarafındaydı. Bir taksiye binip en yakın karakola teslim oldum. Tahliyemi ve beraatımı isterim'' şeklinde konuştu.

"Abisi müdahale etseydi benim kızım sağ olabilirdi''

Müşteki Murat Ovaç ise beyanında, "Tarafların arasında boşanma davası vardı ancak olay biraz farklıdır. Kızım sanıkla buluşarak gitmemiştir. Sanığın orada olduğunu bilseydi gitmezdi. Orada karşılaşmışlardır. Abisi Erginç müdahale etseydi benim kızım sağ olabilirdi. 27 yaşında kızımı gömdüm, benim kızım şiddet görüyordu. Adalete sığınıyorum'' ifadelerini kullandı.

"Hiçbir şekilde karışmak istemedim''

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın abisi Erginç Barut, "Şener, eşi ve çocukları evime geldi. Aralarındaki ilişki durumunu bildiğim için onların ilişkisine karışmamak için yüzlerine kapıyı kapattım. Bir dakika boyunca kapıdan onların tartıştığını duydum. Hiçbir şekilde karışmak istemedim. Üst katımda tartışmalar devam ediyordu. O sırada ‘abi' diye çığlık sesi duydum. Sultan'ın aşağıya 3-4 basamak kayarak düştüğünü gördüm. Hemen ambulansı aradım'' diye konuştu.

Tutukluluk halinin devamına karar verildi

Alınan savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Şener Barut'un tutukluluk halinin devamına ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

"Öldürmesi mi lazımdı kızımı, bu acı anneye ve babaya yapılır mı''

Duruşmanın ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı meydanında açıklama yapan anne Neriman Ovaç, "Benim kızım katledildi. Kimsenin annesi ağlamasın, evladı için canı yanmasın istiyorum. Bütün medyanın, herkesin, her şeyi görmesini istiyorum. Anneler benim halimi anlar, anneler benim sesimi duysunlar, kulak versinler. Benim canım yanıyor, onun ceza almasını istiyorum. Geçinemiyordu benim kızım, zaten boşanmaktı amacı kızımın. Böyle mi olması lazımdı? Öldürmesi mi lazımdı kızımı? Bu acı bu anneye ve babaya yapılır mı? Bir annenin feryadı bu'' ifadelerini kullandı.