Bariyer ile çekici arasında kalan motokurye feci şekilde can verdi

Kaza nedeniyle trafik 2 saat tek şeritten sağlandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Bahçelievler Basın Ekspres Yolu Tem istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Bakırköy istikametinden TEM otoyolu yönüne giden İbrahim P. yönetimindeki 34 CBF 254 plakalı motosikletli kurye, aynı yöne giden Z.K. idaresindeki 34 GD 9437 plakalı çekici ile bariyerler arasında sıkıştı. Sıkışmanın etkisiyle motokurye kamyonun altına girdi.

Durumu fark eden çekici sürücüsü Z.K, aracı durdurarak polise haber verdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede İbrahim P'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise başka bir kazanın olmaması için güvenlik önlemi alırken, trafik tek şeritten sağlandı. Olay yerindeki incelemelerin ardından İbrahim P'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Çekici sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza nedeniyle TEM otoyolu istikametine trafik yaklaşık 2 saat tek şeritten sağlandı.

Cenaze ve araçların çekilmesiyle trafik normale dönerken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.