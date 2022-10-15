İhlas Haber Ajansı

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Bartın'da meydana gelen patlamada yaralanan 6 vatandaş Sağlık Bakanlığına ait 2 ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirildi

Bartın’da maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan 6 kişi tedavileri yapılması üzere Sağlık Bakanlığına ait 2 ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne getirildi.

Bartın Amasra Taşköprü İşletme Müessesine ait maden ocağında saat 18.15 sırlarında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmişti. Patlamada yaralan 6 kişi Sağlık Bakanlığına ait 2 ambulans uçakla Atatürk Havalimanı getirildi. Yaralı vatandaşlar havalimanından ambulanslarla alınarak Avrupa'nın en büyük Yanık Tedavi Merkezi'ne sahip olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bartın Valiliği, “Saat 18.15 sularında -300 kodunda meydana gelen kazada şimdiye kadar 36 maden işçimiz kaza alanından çıkarılmıştır. Çıkarılan işçilerimizden 25'i hayatını kaybetmiş olup 6 maden işçimiz tedavileri için İstanbul'a sevk edilmiştir. 5 işçimizin tedavisi ilimizdeki hastanelerde devam etmektedir. Hayatını kaybeden madenci kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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