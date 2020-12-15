İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bartuğ Elmaz'ın şanssızlığı

Galatasaray’ın 17 yaşındaki futbolcusu Bartuğ Elmaz, Darıca Gençlerbirliği maçının son dakikalarında oyuna girmek için kenara geldi fakat mücadele sona erdi.

Galatasaray'ın 17 yaşındaki futbolcusu Bartuğ Elmaz, Darıca Gençlerbirliği maçının son dakikalarında oyuna girmek için kenara geldi fakat mücadele sona erdi.


Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Galatasaray sahasında karşılaştığı 3. Lig 2. Grup ekibi Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek tur atladı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 17 yaşındaki futbolcusu Bartuğ Elmaz'ı mücadelenin kadrosuna almıştı. Terim, müsabakanın son dakikalarında Bartuğ'a şans vermek istedi. İlk defa bu heyecanı yaşayan 17 yaşındaki futbolcu oyuna girmek için kenara geldiğinde müsabakanın hakemi Direnç Tonusluoğlu son düdüğü çaldı. Fatih Terim, oyuna giremeyen 17 yaşındaki futbolcusunu daha sonra sarılarak teselli etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.