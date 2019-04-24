“Barut Fıçısı” adlı tiyatro oyunu, Kartal'da yoğun ilgi gördü

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün düzenlediği Nisan ayı etkinlikleri kapsamında İstanbul Halk Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Barut Fıçısı” adlı tiyatro oyunu, Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluştu. Vatandaşlar ile birlikte oyunu izleyen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, perdenin kapanmasının ardından duayen oyunculardan Erkan Can'a Kartal heykelciği takdim etti.

Makedon Yazar Dejan Dukovski'nin yazdığı ve Yıldıray Şahinler'in yönettiği “ Barut Fıçısı” adlı tiyatro oyunu, Kartallı sanatseverlerden tam not aldı. Pek çok Balkan ülkesinde, Avrupa ve ABD'de yıllarca sahnelenerek büyük başarı kazanan oyun, bu kez İstanbul Halk Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahneye taşındı. Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde tiyatro severlerle buluşan oyunda; Yıldıray Şahinler, Ruhi Sarı, Aşkın Şenol, Faruk Akgören, Aytek Önal, Başak Gümülcineli, Rüya Önal ve Erkan Can rol aldı.

“Kartal'da Kültür Sanat Faaliyetlerini Artıracağız”

Kartallılar, birbirine bir şekilde bağlı 11 farklı hikâyeden oluşan, “Barut Fıçısına” dönmüş bir şehri ve insanlarını anlatan kara komedi türündeki 2 perdelik oyunu büyük bir beğeniyle izledi. İzleyiciler; oyunun sonunda sanatçıların başarılı performansını, ayakta alkışladı. Etkinlikte yer alan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, finalde oyuncularla birlikte seyirciyi selamladı. Sergiledikleri başarılı oyunculuktan dolayı ekibi kutlayan Başkan Gökhan Yüksel, tüm oyuncular adına duayen sanatçı Erkan Can'a Kartal heykelciği takdim etti. Kısa bir konuşma yapan Başkan Gökhan Yüksel, Kartal halkının oyuna gösterdiği ilgiye teşekkür ederek Kartal'da kültür ve sanat faaliyetlerini artıracaklarını söyledi.