BAŞAKAY 1 yaşında

Başakşehir'de, 28 Şubat Sivil Savunma Günü ve Başakşehir Arama Kurtarma Afet Yönetimi BAŞAKAY'ın birinci kuruluş yıl dönümü birlikte kutlandı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, BAŞAKAY personeline, arama kurtarma faaliyetlerinde daha etkili olmalarını sağlayacak, tam donanımlı arama kurtarma aracı hediye etti.

Başakşehir Belediyesi, 28 Şubat Sivil Savunma Günü'ne özel bir program düzenledi. Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun katıldığı programda, Başakşehirlileri afetlere karşı bilinçlendirmek amacıyla kurulan Başakşehir Arama Kurtarma Afet Yönetimi BAŞAKAY'ın kuruluşunun birinci yıl dönümü kutlandı.

“İstanbul'da en fazla eğitimi BAŞAKAY verdi”

Bir yıldır göstermiş oldukları üstün gayret ve başarılı çalışmalardan dolayı BAŞAKAY personelini tebrik eden Başkan Kartoğlu, “Başakşehirli komşularımızı afetlere karşı bilinçlendirmek amacıyla kurduğumuz BAŞAKAY'ımız, geride kalan bir yılda çok başarılı çalışmalar gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığımızı tarafından ‘Afet Eğitim Yılı' ilan edilen 2021'de 75 bin Başakşehirli komşumuza verdiğiniz Temel Afet Bilinci Eğitimi ile İstanbul'da, 39 ilçe belediyesi arasında en fazla eğitim veren kurum olduk. 2022'nin ilk iki ayını dahil ettiğimizde, eğitim verdiğimiz komşularımızın sayısı toplamda 81 bin 500'e ulaştı” dedi.

“Başakşehir, İstanbul'un en şanslı ilçelerinden”

Başakşehir'in zemin sağlamlığı ve örnek emsal yoğunluğu ile İstanbul'un en şanslı ilçelerinden biri olduğuna işaret eden Başkan Kartoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Enlerin ve ilklerin şehri Başakşehir, sizlerle birlikte artık afetlere karşı daha bilinçli, afetlere karşı daha güçlü. Başakşehir Belediyesi olarak, bir yandan eğitim çalışmalarımıza devam ederken, diğer yandan ilçemizdeki yapı stokunu depreme karşı güvenli hale getirmek için çalışıyoruz. Mühendislik hizmeti almış ve depreme dayanıklı bina stoku oranımızı yüzde 54'ten yüzde 83'e yükselttik. Bu yıl yüzde 90'a ulaşmayı hedefliyoruz.”

Tam donanımlı arama ve kurtarma aracı

BAŞAKAY gönüllülerinin katıldığı program sonunda Başkan Kartoğlu, BAŞAKAY ekibine arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere tam donanımlı bir araç hediye etti. İlçe sakinlerine temel afet bilinci eğitimi vermek için yola çıkan BAŞAKAY, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra birçok doğal afette aktif görev yaptı. Manavgat'taki orman yangını ve Kastamonu'daki sel felaketinde çalışmalara katılan BAŞAKAY ekipleri, hem arama kurtarma hem de afetzedelerin yaralarının sarılmasında ki başarılı çalışmalarıyla takdir kazandı.