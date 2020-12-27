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Başakşehir, 10 maçtır gol atıyor

Süper Lig’in 15.

Süper Lig'in 15. haftasında evinde Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kalan Medipol Başakşehir, ligde 10 maçtır üst üste gol atıyor.


Başakşehir, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kaldı. Turuncu-lacivertlilerin golleri 27. dakikada Chadli ve 90+2'de Visca'dan geldi. Bu skorla birlikte turuncu-lacivertliler, ligde10 maç üst üste gol atma başarısı gösterdi. Ligin ilk 4 haftasında sırasıyla Hatayspor, Galatasaray ve Karagümrük'e 2-0 yenilen, Göztepe ile de 0-0 berabere kalan Başakşehir, söz konusu müsabakanın ardından oynadığı 10 maçta da rakip ağları sarsmayı başardı. Bu süreçte Okan Buruk'un öğrencileri, 19 kez gol sevinci yaşadı.


Başakşehir, en fazla golü ise evinde Antalyaspor'u 5-1 mağlup ettiği maçta kaydetti.

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