Başakşehir 11 ayın sultanı Ramazan'a hazır

Bu yıl “İyilik paylaştıkça çoğalır” sloganıyla düzenlenecek etkinliklerin adresi Başakşehir Kent Meydanı olacak. Türkiye'nin ilk planlı kent meydanında kurulan ramazan çadırlarında, kitap fuarının da bulunduğu birçok etkinlik düzenlenecek.

Başakşehir Belediyesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında iki yıldır dijital olarak hazırladığı ramazan etkinliklerini ilçe sakinleriyle yeniden buluşturmaya hazırlanıyor. Başakşehir Kent Meydanı başta olmak üzere ilçenin dört bir yanında yapılacak ramazan etkinlikleri için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Birbirinden güzel etkinlikler ramazan çadırında

Başakşehir Belediyesi, bu seneki ramazan konseptini “paylaşmak” olarak belirledi. Ramazan sevincini birlikte paylaşmak için Başakşehir Kent Meydanı'nda hazırlanan ramazan çadırında birbirinden güzel etkinlikler düzenlenecek. Kitap fuarına ev sahipliği yapacak ramazan çadırında sözleri ve nağmeleriyle gönüllere dokunan Mustafa Demirci, Halil Necipoğlu, Aykut Kuşkaya, Dursun Ali Erzincanlı, Hayati İnanç ve Nurullah Genç ve daha birçok isim Başakşehirli sevenleriyle buluşacak.

Çocuklar ve gençler gönüllerince eğlenecek

Başakşehir Belediyesi, çocuklar ve gençler için ramazan ayı boyunca özel etkinlikler düzenleyecek. Yarışmalar, Karagöz ve Hacivat, orta oyunu, Nasreddin Hoca'dan hikâyeler, akrobasi gösterisi, ramazan maskotları, İbiş ve Memiş kukla gösterisi, jonglör ve sihirbaz gösterileriyle çocuklar doyasıya eğlenecek. Çocukların ve gençlerin buluşma noktası olan gençlik merkezi, kültür ve yaşam parkları ve bilgievlerinde de ramazan sevinci paylaşılacak. Sular Vadisi, Kaya Park, Ayazma Park, Hayal Park, Bahçeşehir Gölet ve Boğazköy'de gezici çocuk etkinlikleri düzenlenecek.

Ramazanda Radyo Başakşehir dinlenir

“Mutluluğun sesi” Radyo Başakşehir, dopdolu programlarla Başakşehirlilerin yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki dinleyicilerine ramazanın coşkusunu yaşatacak. Ramazan ayı boyunca her gün imsak vaktinden sonra ve saat 10.00'da mukabele takibi yapılabilecek. “Türkiye'de Ramazan” programı ile her gün farklı bir şehrin belediye başkanı Radyo Başakşehir mikrofonlarına konuk olacak. “Radyo Sokağı” ile 30 günde 30 radyocu ağırlanacak. “Ramazan Neşesi ile Ramazana Dair Özel” programında çocuklara ramazanı sevdiren hikâyeler anlatılacak.