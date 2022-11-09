Başakşehir 2022 balon futbolu şampiyonu belli oldu

Türkiye'nin en büyük gençlik ve spor organizasyonu İstanbul Gençlik Oyunları'nda Başakşehir şampiyonları belli olmaya başladı. Başakşehir'deki liseler arasında düzenlenen erkekler balon futbolu turnuvasının final karşılaşması nefesleri kesti.

Başakşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Türkiye'nin en büyük gençlik ve spor organizasyonu İstanbul Gençlik Oyunları'nda, turnuva ve yarışma heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bu yıl 39 ilçeden 150 bin gencin katılması beklenen organizasyonda Başakşehir şampiyonları belli olmaya başladı. Başakşehir'deki liseler arasında düzenlenen erkekler balon futbolu turnuvasında şampiyonluk maçı büyük çekişmeye sahne oldu. Final maçında Hacı Fatma Gül Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Başakşehir Ömer Döngeloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Erdem Özçelik Stadı'nda karşı karşıya geldi.

İstanbul finallerinde Başakşehir'i temsil edecekler

Zorlu mücadelede Hacı Fatma Gül Çok Programlı Anadolu Lisesi, rakibi Başakşehir Ömer Döngeloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Kupayı coşkuyla kaldıran şampiyon takım, Başakşehir'i İstanbul finallerinde temsil etme hakkı da kazandı.