Başakşehir 22. kez Avrupa sahnesinde

Turuncu-lacivertliler, Avrupa kupalarında daha önce 21 müsabakaya çıkarken, 3 galibiyet, 11 mağlubiyet, 7 beraberlik aldı.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda mücadele eden M. Başakşehir, yarın ikinci maçında TSİ 19.55'te evinde Borussia Mönchengladbach karşı karşıya gelecek. Turuncu-lacivertliler, grubun ilk maçında deplasmanda Roma'ya 4-0 mağlup olmuştu. Ayrıca Başakşehir, Mönchengladbach ile sezon başında bir hazırlık maçı oynamış ve karşılaşmayı 5-1 kaybetmişti.

Avrupa'da 22. maç

Başakşehir, Avrupa kupalarında bugüne kadar 21 kez ter döktü. Bu sahnedeki ilk maçına 2015-2016 sezonunda çıkan turuncu-lacivertliler, söz konusu konusu sezondan sonra oynadığı müsabakalarda rakipleri karşısında 3 defa galip gelirken, 10 kez de sahadan mağlup. 7 maçta ise kazanan çıkmadı. Bu karşılaşmalarda 19 kez rakip fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde ise 33 gole engel olamadı.

Okan Buruk'un 4. sınavı

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Alman temsilcisine karşı oynayacakları maçla birlikte teknik adam olarak Avrupa kupalarında 4. defa mücadele etmiş olacak. Buruk, turuncu-lacivertlilerin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Yunan ekibi Olympiakos ile oynadığı karşılaşmalarda Avrupa'daki ilk deneyimlerini yaşadı. 45 yaşındaki çalıştırıcı, son sınavında ise Roma'ya 4-0 yenildi.

Buruk, Borussia Mönchengladbach'ı devirerek Avrupa'daki ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Almanlar ligde 13 puan topladı

Mönchengladbach, bu sezon Bundesliga'da 6 maç oynayıp 13 puan topladı. Almanlar, Mainz, Köln, Hoffenheim, Düsseldorf'u mağlup ederken, Schalke 04 ile de golsüz berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, tek mağlubiyetini ise Leipzig'e karşı aldı.

Borussia Mönchengladbach, söz konusu karşılaşmalarda 10 gol atarken, kalesinde ise 5 gol gördü.

Düdük Attwell'de

Başakşehir-Borussia Mönchengladbach maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Stuart Attwell yönetecek. Attwell'in yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Daniel Richard Cook yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Andrew Madley olacak.