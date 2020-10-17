Başakşehir 3 puanla tanıştı

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, 2020-2021 sezonunun ilk 3 puanını almış oldu.

Başakşehir, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yendi. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 32'de İrfan Can ve 54. dakikada Edin Visca'dan geldi. Geride kalan 4 haftada sırasıyla Hatayspor, Galatasaray ve Karagümrük'e 2-0'lık skorlarla mağlup olan, Göztepe ile de golsüz berabere kalan Okan Buruk'un takımı, yeni sezonun ilk 3 puanını Trabzon karşısında almış oldu.

Başakşehir, ligde son olarak geride kalan sezonun 33. haftasında sahasında Kayserispor'u 1-0 yenerek 3 puan sevinci yaşamıştı.