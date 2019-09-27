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Başakşehir 5 haftada attığı golü 1 maçta buldu

Süper Lig’in 6.

Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, geride kalan beş maçta bulduğu toplam gol sayısını bir maçta kaydetmiş oldu.


Süper Lig'in 6. haftasında M. Başakşehir, evinde Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Geride kalan haftalarda istediği sonuçları alamayan ve gol bulmakta zorlanan turuncu-lacivertliler, Karadeniz ekibine karşı ise adeta geçmiş maçların acısını çıkardı.


İstanbul temsilcisi, söz konusu müsabakaya kadar oynadığı karşılaşmalarda Fenerbahçe, Sivasspor ve Beşiktaş'a 1, Gençlerbirliği'ne ise 2 gol atmış, toplamda ise rakip fileleri 5 kez sarsmıştı.


Turuncu-lacivertli takım, Rizespor'a 5 gol atarak geride kalan beş maçta bulduğu toplam gol sayısını bir maçta kaydetmiş oldu.

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