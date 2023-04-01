Başakşehir, 5 maç sonunda galibiyetle tanıştı

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü tek golle mağlup etti ve 5 maç sonunda galibiyetle tanıştı.

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü karşısında 1-0'lık skorla galip gelen taraf oldu. Başakşehir, Ankaragücü galibiyetiyle Süper Lig'de 5 maç sonunda 3 puanın sahibi oldu. Turuncu-lacivertliler son 4 lig maçında Kayserispor, Alanyaspor'a deplasmanda 1-0'lık skorlarla mağlup olurken, evinde oynadığı Beşiktaş maçını da 2-0 kaybetmişti. Başakşehir, bu periyotta tek puanını deplasmanda oynadığı 2-2'lik eşitlikle sonuçlanan Fatih Karagümrük karşısında aldı.