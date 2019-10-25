Başakşehir 7 maç sonra Avrupa'da galip

UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında evinde Wolfsberger'i 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, 7 maç sonra Avrupa'da galibiyet sevinci yaşadı. Turuncu-lacivertliler, ayrıca bu sezon Avrupa kupalarında grup aşamalarında mücadele eden Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor arasında üç puanı hanesine yazdıran tek takım oldu.

Bu sezonki Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ile başlayan M.Başakşehir, Yunan ekibi Olympiakos'a Fatih Terim Stadı'nda 1-0, deplasmanda da 2-0 mağlup olunca Avrupa Ligi'ne direkt olarak gruplardan katılmış ve Roma, Borussia Mönchengladbach, Wolfsberger ile eşlemişti. İstanbul temsilcisi, burada ilk maçında deplasmanda Roma'ya 4-0 yenilirken, sahasında da Mönchengladbach ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir, grubun üçüncü karşılaşmasında ise sahasında Avusturya temsilcisi Wolfsberger'i 1-0 mağlup ederek bu aşamada ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e yükseltti.

Avrupa'da 7 maç sonra galip

Turuncu-lacivertli takım, Wolfsberger galibiyetiyle birlikte Avrupa kupalarında tam 7 maç sonra üç puan sevinci yaşadı. En son 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında evinde Braga'yı 2-1 yenen Başakşehir, bu müsabakadan sonra oynadığı 6 mücadelede 5 mağlubiyet, 1 beraberlik almıştı. Söz konusu süreçte kalesinde 9 gol gören Okan Buruk'un takımı, rakip ağlara ise sadece 1 gol atabilmişti.

M.Başakşehir'in Braga karşılaşmasından sonra oynadığı Avrupa karşılaşmaları ve aldığı sonuçlar şöyle:

2018-2019

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu

Başakşehir: 0 - Burnley: 0

Burnley: 1 - Başakşehir: 0

2019-2020

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu

Başakşehir: 0 - Olympiakos: 1

Olympiakos: 2 - Başakşehir: 0

UEFA Avrupa Ligi J Grubu

Roma: 4 - Başakşehir: 0

Başakşehir: 1 - B.Mönchengladbach: 1

Başakşehir: 1 - Wolfsberger: 0

Tek 3 puan Başakşehir'den

2019-2020 sezonunda Türkiye'yi Avrupa'da grup aşamasında temsil eden Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir toplamda 12 maça çıktı. Bu takımlar arasında hanesine tek 3 puan yazdıran ekip turuncu-lacivertliler oldu.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan Cimbom, şu ana kadar 1 beraberlik, 2 yenilgi alırken, Avrupa Ligi C Grubu'ndaki Trabzonspor da sarı-kırmızılılarla aynı kaderi paylaştı.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda bulunan Beşiktaş ise 3 maçta da rakiplerine boyun eğdi.