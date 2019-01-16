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Başakşehir, Abdullah Avcı'nın sözleşmesini uzatacak

Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın sözleşmesini düzenlenecek imza töreni ile uzatacağını duyurdu.

Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesini düzenlenecek imza töreni ile uzatacağını duyurdu.


Medipol Başakşehir, takımda beşinci sezonunu geçiren Teknik Direktör Abdullah Avcı ile sözleşme yenilemeye hazırlanıyor. Turuncu-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Abdullah Avcı için imza töreni yapılacağı duyuruldu. Başakşehir Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın katılımı ile teknik direktörümüz Abdullah Avcı için yarın (17 Ocak) saat 11.00'de stadımızdaki basın toplantı odasında imza töreni düzenlenecektir" ifadelerine yer verildi.

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